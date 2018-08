Mister Tahiti : plus que quelques jours pour vous inscrire au casting

Rédaction web

Qui succédera au beau Kévin Richmond, Mister Tahiti 2017 ? Les inscriptions sont ouvertes depuis le 16 juillet. Les critères pour devenir le nouveau représentant du charme polynésien ? Faire au moins 1.70m, être âgé entre 18 et 30 ans et être né en Polynésie ou y vivre depuis au moins un an.Les organisateurs soulignent que la participation à l’élection n’engendre aucun investissement financier particulier de la part des candidats retenus. Le comité se chargera de leur fournir toutes leurs tenues en dehors de la tenue végétale.Vous êtes motivés ? Attention, il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire au casting. Les inscriptions se terminent le 17 août. La date de l'élection n'a pas encore été révélée.Publicités, concours de danse, participation à divers événements... Mister Tahiti 2017 a eu une année bien chargée.Kevin Richmond, a été élu le 28 avril 2017. Steward et passionné de sport, il est également danseur de Ori Tahiti. Il a d'ailleurs participé au concours de meilleur danseur du Heiva i Tahiti 2018 avec la troupe Nuna'a e Hau.Chez lui, les concours de beauté sont une histoire de famille. La tante de Kevin est Tahia Richmond, deuxième Miss Tahiti, élue en 1961.Mister Tahiti 2017 a de nombreux admirateurs. Sa page Facebook compte plus de 4000 abonnés.