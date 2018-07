Missions des médecins dans les îles : une rallonge de 14 millions de francs pour les frais de déplacement

Fin juin, une quinzaine de femmes enceintes originaires des îles Marquises débarquaient à Tahiti, en colère. Leur visite obstétrique avait été annulée à la dernière minute ce qui les a contraint à s’envoler en urgence à Tahiti pour assurer le suivi de leur grossesse. La polémique avait fait grand bruit.Le personnel de l’hôpital avait refusé de partir car il devait payer les frais de séjour. La direction avait assuré qu’une réflexion était menée pour trouver une solution au problème.Ce mercredi, le conseil des ministres annonce qu’un projet de convention relative aux missions des médecins dans les îles a été approuvée par les trois régimes de protection sociale. Celle-ci doit venir compléter un dispositif qui existe depuis 2006 dont l’objet est de financer les missions de spécialistes du CHPF.Le compte-rendu du conseil des ministres expose : "Pour cette fin d’année 2018, considérant que les praticiens hospitaliers du CHPF se désengagent progressivement de ce dispositif, il a été convenu de pallier à cette situation en permettant à la direction de la santé de financer, via une participation des trois régimes, les frais de déplacements de ses médecins spécialistes et d’intervenants libéraux."Cette convention devrait prendre fin le 1er janvier 2019, date à laquelle un nouveau cadre conventionnel et opérationnel sera mis en place."L’article 6 du projet de convention prévoit une participation à hauteur de 14 millions francs pour la PSG (protection sociale généralisée), pour le second semestre 2018."