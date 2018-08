Mission Mariage : Alexia et Gaël

Crédit photo : Cécile Rogue / M6



Chaque année, 250 000 couples se marient en France… Tous rêvent que ce soit le plus beau jour de leur vie, mais malheureusement pour certains, le rêve peut se transformer en véritable cauchemar ! La mission de Cristina est simple : elle va devoir tenter l'impossible pour balayer tous les obstacles se dressant entre des futurs mariés et le plus beau jour de leur vie ! Cristina ne sera pas seule dans cette mission. Elle supervisera une équipe de professionnels : maquilleurs, coiffeurs, stylistes, wedding planeurs… qui vont l'épauler pour organiser les deux mariages.



À un mois de leur mariage, Alexia et Gaël doivent reprendre toute l'organisation à zéro ! C'est la mère de la future mariée qui s'occupait de tout, mais elles se sont fâchées il y a quelques semaines, et aujourd'hui elles ne se parlent plus. Cristina va aider le couple à rattraper le retard pris dans les préparatifs, et surtout elle va tout faire pour tenter de mettre fin à la brouille qui risque d'empêcher que la famille soit au complet le jour J. En menant son enquête sur place, elle va découvrir qu'Alexia et sa mère souffrent toutes les deux de cette situation, mais que la fierté les empêche de faire un pas l'une vers l'autre. Réussira-t-elle à les convaincre d'enterrer la hache de guerre ?