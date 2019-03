Miss et Mister Punaauia 2019 : découvrez les candidats

Cette année, le concours de Miss et Mister Punaauia -qui n'avait pas eu lieu depuis 2017, prévoit d’être magistral avec une grande soirée prévue au parc Vairai. La compétition s’annonce serrée cette année.



Les 8 candidates au titre de Miss Punaauia sont étudiantes ou encore infirmières, 8 jeunes femmes qui tenteront de succéder à Mareva Domby et se qualifier pour l’élection de Miss Tahiti. Avec elles, les 8 candidats au titre de Mister Punaauia, tenteront eux, de remporter l’écharpe du plus bel homme de la commune, et décrocher leur ticket pour l’élection de Mister Tahiti.



Tous les 16 ont été présentés officiellement ce jeudi, en présence de Simplicio Lissant, le maire de Punaauia, qui est fier de mettre en valeur la jeunesse de sa commune : "Punaauia a toujours essayé de valoriser la jeunesse, dans tous les sens du terme. Et là, c'est une belle occasion de mettre en valeur les hommes et les femmes de la commune".