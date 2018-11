Miss Tahiti craint que les perles de son costume tombent le soir de l'élection

Et si Vaimalama Chaves a aussi confié que son icône était Michelle Obama et que sa devise dans la vie était "Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin", elle a aussi parlé de son admiration pour Mareva Georges, Miss Tahiti 1990 et Miss France 1991 : "pour ce qu’elle a su faire de son titre et la manière dont elle a œuvré pour les femmes en Polynésie".Miss Tahiti a également parlé de son costume traditionnel pour le soir de l'élection, un costume réalisé par Hinatea Colombani, la directrice du centre culturel Arioi, et dans lequel Vaimalama Chaves s'est beaucoup investie et a aidé à la confection. Elle a avoué cependant avoir une légère appréhension : "Que les perles de mon costume régional se détachent et fassent tomber les autres candidates (et moi aussi en option)".