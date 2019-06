Miss Tahiti brave le vertige

Mike Leyral

Les jolies sportives ne se sont d’ailleurs pas contentées de descendre : elles ont aussi grimpé, en testant la toute nouvelle via feratta de Makatea : un parcours installé dans la roche, fait d’appuis en métal, mais aussi de parcours au-dessus du vide. Là encore, elles n’ont pas eu froid aux yeux, et suscité l’admiration des employés d’Acropol, qui ont construit cette via ferrata et les ont assurées.La journée des Miss s’est achevée par un bain dans la fameuse grotte de Makatea, car selon Matahari Bousquet, « on n’a pas vu Makatea si on n’a pas vu sa grotte ». Elles ont ensuite regagné le Tahiti Nui pour revenir à Papeete. La plupart des autres visiteurs de cette semaine, eux, rentreront dimanche. Au programme pour eux : escalade, découverte des merveilles naturelles de l’île, mais aussi des vestiges industriels disséminés entre les trous à phosphate.