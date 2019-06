Miss Tahiti 2019 : "J'aimerais être une Miss qui fait passer des messages"

Vous avez été élue vendredi soir. Deux jours après votre sacre, est-ce que vous réalisez ce qui vous arrive ?

"Je dois avouer que j'ai encore du mal à le croire. Quand je me vois dans la glace avec la couronne, c'est juste incroyable. C'est beaucoup d'émotions, et je digère petit à petit."



Justement, comment avez-vous vécu ces deux derniers jours, après l’annonce des résultats. On imagine que ça doit se bousculer dans votre tête ?

"C'est ça, ça se bouscule. J'ai pas eu le temps de me reposer correctement. J'ai enchaîné direct sur des shootings, des interviews... Mais j'adore. C'est un rythme que je vais apprendre à tenir, et ça va vraiment être bien."



Vendredi soir, durant votre entretien avec les médias vous avez notamment déclaré : "j’étais une petite Kaina de Moorea qui ne rêvait pas vraiment devenir Miss Tahiti un jour", et pourtant vous y êtes... En y repensant, qu’est-ce que vous vous dites aujourd’hui ?

"Je me dis que j'ai fait un bon bout de chemin. Après, c'est vrai que quand j'étais petite, je ne pensais pas forcément à être belle, à me pomponner, à être coquette etc. Mais en grandissant, avec l'adolescence, on commence à faire plus attention à soi-même et c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité."



Quels enseignements retirez-vous de cette expérience, des préparatifs jusqu'au sacre ?

"Je pense que j'en retiens que j'ai beaucoup grandi, j'ai appris à être plus disciplinée aussi, plus tolérante, plus patiente. C'est vraiment une bonne expérience de vie et ça va me servir pour plus tard."



Vous avez aussi fait beaucoup de rencontres enrichissantes ?

"Oui, beaucoup de rencontres enrichissantes. J'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes et je vais en rencontrer plein d'autres encore, et j'ai hâte."



Quelle Miss serez-vous, Matahari ? Vous êtes élégante, engagée, ambitieuse... Comment vous caractérisez-vous ?

"Alors, c'est difficile à dire, mais je crois que j'aimerais être une Miss, tout d'abord, qui fait passer des messages. J'aimerais être la voix justement de ceux qui n'ont pas forcément la plateforme pour faire passer leur message. J'ai juste envie d'être une bonne ambassadrice pour notre Polynésie."