Miss Tahiti 2018 : les candidates à l’épreuve du grand oral

Rédaction web avec Oriano Tefau et Naea Bennett

Pour devenir Miss Tahiti, il ne suffit pas d’être belle. Il faut aussi savoir s’exprimer, connaître l’actualité et avoir de la personnalité. Les dix candidates au titre sont passées devant le jury du comité ce lundi pour le grand oral. Rava Sachet, secrétaire du comité Miss Tahiti, explique :« En général, les questions tournent autour de l’actualité. On va essayer de savoir pourquoi elles se présentent. Et souvent quelles sont les causes qu’elles voudront défendre si elles sont élues Miss Tahiti… »Mais Miss Tahiti est avant tout un concours de beauté. Le physique n’est pas oublié, même lors du grand oral. Les candidates effectuent aussi un passage en maillot de bain.Le grand oral représente une étape essentielle dans le parcours qui mène vers le titre de Miss Tahiti. La note compte pour moitié dans celle finale. Les entretiens durent entre 12 et 15 minutes.Source de stress pour les prétendantes, elles le préparent depuis plusieurs mois. C’est le cas d’Eva Bourgeois. Elle décrit :« Cela fait trois mois que je me prépare mentalement à cette étape décisive. J’ai suivi de près l’actualité locale et internationale. Je suis plutôt confiance… Je suis remplie d’ondes positives ! »Des ondes positives qui ont permis à Maimiti Lambolez de passer un bon oral. A la sortie de la salle, le jeune femme confie :« Je suis très heureuse de cet oral. J’ai hâte d’être le vendredi 22 pour m’amuser sur scène et défiler avec les autres filles… »Pour la fête rendez-vous vendredi prochain, dans les jardins de la mairie de Papeete.