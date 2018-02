Miss Tahiti 2018 : le dépôt de candidatures est ouvert

> Etre d’origine polynésienne par, au moins, l’un de ses parents, ou être née en Polynésie française ;

> être née de sexe féminin ;

> ne pas avoir subi de transformations majeures de ses caractéristiques physiques : tatouages, chirurgie esthétique etc. ;

> être de nationalité française ;

> avoir plus de 18 ans et moins de 25 ans ;

> être d’une taille minimum d’1m72 sans talons ;

> être célibataire, non mariée, non divorcée, non pacsée, sans enfant.

> ne pas être tatouée pour prétendre au titre de Miss Tahiti, les autres titres n’imposant pas cette condition.

> ne pas avoir été élue à des concours nationaux et/ou internationaux similaires ou identiques au concours Miss Tahiti et/ou à des concours contraires aux valeurs de Miss Tahiti et/ou de la marque Miss Tahiti ;

> ne pas avoir participé à des séances photos, captations audiovisuelles et/ou tout type d’événements susceptibles de permettre une exploitation auprès du public d’images dans lesquelles la candidate apparaît totalement ou partiellement dénudée et/ou d’images la représentant à caractère érotique et/ou pornographique ;

> ne pas avoir utilisé et/ou permis d’utiliser le titre gagné dans le cadre des concours locaux et/ou régionaux, et/ou les attributs afférents à ceux-ci (écharpes, couronne, etc.) à des fins de propagande ou militantisme politique, idéologique ou religieux.