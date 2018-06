Miss Tahiti 2018 : Vaimalama Chaves, favorite des internautes de Tahiti Nui Télévision

Rédaction web

Le 2 mai, les 10 candidates à l'élection de Miss Tahiti ont été officiellement présentées aux médias . Dans la foulée, Tahiti Nui Télévision a lancé un sondage sur son site Internet. Vous avez été plus de 1500 à désigner pour votre candidate favorite.Ce sondage n'a pas valeur de vote et ne comptera pas pour le résultat final de l'élection Miss Tahiti. Mais il donne la tendance... Une candidate se détache particulièrement : Vaimalama Chaves avec 52.87%. Emehe Dezerville arrive deuxième de notre sondage avec 10.59%.Vaimalama Chaves, candidate numéro 6, a 23 ans et mesure 1.78m. Passionnée de surf et de musique, elle partage régulièrement sur les réseaux sociaux.La belle aux yeux verts a plus de 10 000 abonnés sur sa page Facebook, chacune de ses photos sur le compte Instagram de Miss Tahiti provoque une vague de "j'aime" et de commentaires enthousiastes.Le 2 juin, les candidates ont franchi la première grande étape du concours : celle du Gala. Le public présent a pu choisir une candidate sélectionnée directement pour la finale. Son nom sera dévoilé lors de la grande soirée d'élection.Et parce qu'être Miss ce n'est pas seulement défiler et être belle, les candidates ont passé le grand oral lundi.Vaimalama a-t-elle réussi ces deux étapes ? Lundi au micro de Tahiti Nui Télévision , elle déclarait ne pas se sentir tout à fait prête pour vendredi et profiter de chaque répétition.Deviendra-t-elle la nouvelle Miss Tahiti ? Réponse vendredi.