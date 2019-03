Miss France attaquée dans TPMP : Vaimalama appelle les Polynésiens à rester "cool"

Le 22 février dernier sur le plateau de TPMP ouvert à tous, le chroniqueur Matthieu Delormeau s'en est violemment pris à Miss France jugeant qu'elle est : "une Miss à buzz. Elle ne pense qu'à ça pour faire de la télé derrière et elle est là pour représenter la France. Elle a été élue pour être jolie, c'est tout ce qu'on lui demande (...) Quand elle répond : 'Je suis pas là pour que les mecs se br*nlent', tu dois bien parler, tu dois être jolie, (…) t'as été élue parce que t'es belle et que t'as un beau sourire."Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007 était également de son avis : "Elle ne m’énerve pas, c’est juste que j’ai été à l’ancienne école, j’étais super impressionnée par Geneviève de Fonteney et j’osais pas me la ramener comme ça", avait-elle déclaré. "J’ai l’impression qu’elle cherche à faire du buzz"Des déclarations qui ont indigné la Toile et principalement les internautes polynésiens. Entre les commentaires et les réponses en vidéo, les réactions n'ont pas manqué, parfois violentes. Une semaine après, la polémique se poursuit. Vaimalama a plusieurs fois répondu, indirectement sur les réseaux sociaux, ne se laissant visiblement pas atteindre par les propos de Matthieu Delormeau et de Rachel Legrain-Trapani.Cette fois, Miss France s'adresse directement aux Polynésiens : "Vous me réchauffez le coeur lorsque vous me défendez mais il vous arrive aussi parfois d'être un peu virulents. Soyez cool, ce n’est pas grave. Continuez de m’encourager avec vos GoodVaibes."