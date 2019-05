Miss France à l'aise sur le tournage de Meurtre à Tahiti

Rédaction web (Interviews Thomas Chabrol / Photos Stéphane Sayeb )

Jean Charles Felli est le producteur du film, qui fait partie de la série "Meurtre à..." diffusée sur France télévision. "On est ravis de pouvoir venir tourner ici à Tahiti. (...) Il y a eu beaucoup de "Meurtre à..." qui ont été fait en métropole. Et on avait vraiment envie de rendre hommage à Tahiti, à la Polynésie dans son ensemble, et c'est vrai que le décor de Papeete, celui de Moorea nous semblaient idéals pour défendre un tel projet. "Tourner en Polynésie, un défi : "C'est vrai que c'est compliqué en terme de production mais (...) le jeu en vaut la chandelle." L'équipe venue de métropole, travaille également avec des professionnels du fenua : "On a des comédiens de talent français qui sont venus avec nous, comme les chefs de poste, opérateurs, réalisateurs. Et on s'appuie sur une équipe de techniciens locaux qui commencent à être vraiment performants et avec qui on arrive vraiment à bien travailler."Le tournage durera 5 semaines principalement à Papeete et aussi Moorea. Dans ce film de 90 minutesJean-Michel Tinivelli tiendra le rôle d’un policier muté à Tahiti. Il devra faire équipe avec Mareva Beaulieu, une jeune gendarme tahitienne incarnée par Leslie Medina.