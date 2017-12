Miss France : Turouru Temorere ne fait pas partie des 12 finalistes

La 88 ème édition de l'élection Miss France, c'est ce samedi 16 décembre, à Châteauroux.



Parmi les 30 candidates qui participent cette année, notre Miss Tahiti 2017, Turouru Temorere.

La jeune polynésienne n'a pas franchi le cap des 12 finalistes....

Levina Napoléon, la Miss Calédonie, demi-Polynésienne, non plus.



Les 5 dernières années, toutes nos Miss Tahiti avaient figuré parmi les dauphines de Miss France, dans le trio de tête : Hinarani de Longeaux (Miss Tahiti 2012), Mehiata Riaria (Miss Tahiti 2013), Hinarere Taputu (Miss Tahiti 2014), Vaimiti Teiefitu (Miss Tahiti 2015) et Vaea Ferrand (Miss Tahiti 2016).



Laure Philiber

Notre ambassadrice locale, a effectué un passage en tenue régionale, un passage en tenue tricolore sur le thème du 14 juillet, elle a défilé en maillot de bain sur le thème du carnaval de Rio et sur celui du bal de la Rose.Les candidates ont rendu un hommage à Johnny Hallyday au cours de la soirée.Turouru Temorere, 21 ans, a été sacrée Miss Tahiti le 23 juin dernier.