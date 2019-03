Miss France 2019 : les 100 jours de règne de Vaimalama

Rédaction web avec Eric Dupuy, Solène Boissaye et Marie Segalas

En seulement trois mois, Vaimalama est déjà apparue sur les plateaux télé autant que la moyenne de ses prédécesseures sur toute une année. Un exercice qu’elle apprécie particulièrement : "Ça a l'air bête mais je me découvre constamment au travers des questions des journalistes. Ils posent des questions auxquelles je n'avais pas de réponses parce que je ne me les étais jamais posées. Du coup, on est obligées d'apporter une réponse, donc on réfléchit à la question, on réfléchit sur ce qu'on aime ou pas, sur ce qu'on veut ou pas... Et à cet égard, on s'affirme en tant qu'individu parce qu'on sait ce qu'on veut".Et ce qu’elle veut, c’est surtout parler de la Polynésie, et en valoriser ses plus beaux atouts : "Le soleil, les couleurs, la mer, la chaleur, les poissons qui sont dans l'eau... C'est bête, mais les poissons ça ne se mange pas seulement, ça se regarde aussi avec un masque et un tuba quand on va nager. C'est génial ! Et du coup, moi, en tant qu'ambassadrice de la Polynésie française, je dois faire l'apologie de tout ça. Je dois parler de mon fenua. En plus, ça me manque, alors évidemment, je vais en parler avec tout mon cœur".Mais la reine de beauté va devoir encore un peu patienter avant de rentrer, peut-être quelques jours en mai. Ce qui est sûr, c’est qu’elle est attendue fin avril sur une île, mais pas la sienne, celle de Martinique...