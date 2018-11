Miss France 2019 en DIRECT sur TNTV !

Le samedi 15 décembre à partir de 10h00, TNTV diffusera en direct télé l’élection Miss France 2019, et permettra une fois de plus au Fenua de soutenir sa reine de beauté, Vaimalama Chaves. Cette année, la cérémonie se déroulera au Zénith de Lille avec Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier à la présentation.



Vaimalama Chaves, Miss Tahiti et les 29 autres prétendantes devront convaincre les téléspectateurs et le jury 100% féminin présidé par Line Renaud.



Qui prendra la succession de Maëva Coucke, Miss France 2018 ? Réponse en direct sur TNTV!