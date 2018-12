Miss France 2019 : Vaimalama Chaves, la candidate la plus suivie sur Instagram

Rédaction web

Et sur les réseaux sociaux, Vaimalama Chaves fait également partie des grandes favorites. En effet, avec ses plus de 29 300 abonnés (alors qu'elle ne suit que 87 comptes), elle devance toutes les autres reines de beauté.Elle est suivie de près par Miss Réunion, Morgane Soucramanien, qui compte 27,1 mille instafans. Arrivent ensuite Miss Normandie (Anaëlle Chrétien) avec 26,1 mille abonnés et Miss Languedoc Roussillon , Lola Brengues avec 24,6 mille followers.