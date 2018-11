Miss France 2019 - Vaimalama Chaves est arrivée à l'île Maurice

Ça y'est, l'aventure a bel et bien commencé pour notre Miss Tahiti 2018 ! Avec les 29 autres prétendantes au titre de Miss France 2019, Vaimalama Chaves s'est envolée mardi pour l'île Maurice, où elle est arrivée il y a quelques heures seulement, sous le rythme du Sega, une dance créole.Après un vol de onze heures au départ de Paris, les Miss régionales ont troqué leurs bottes et leur manteau à carreaux pour une combi-short bleu clair et des talons hauts. Les reines de beauté sont logées par deux et par ordre alphabétique en fonction du nom de leur région, à l''hôtel luxueux le Dinarobin, du groupe Beachcomber.Durant leur séjour où elles se prépareront (séances photos, tournages de vidéos...) pour l'élection de Miss France qui sera diffusée en direct sur Tahiti Nui télévision le samedi 15 décembre, les 30 prétendantes au titre devront se plier à certaines règles. Comme par exemple ne pas partager des photos de leur séjour sur leurs réseaux sociaux ou encore faire des selfies.