Miss France 2019 : Sylvie Tellier aimerait que "Rhône-Alpes" gagne enfin

La directrice de la société Miss France et ancienne Miss Rhône Alpes, Sylvie Tellier, a réagi à "l'enquête" du journal : "Vous avez peut-être raison ! C'est vrai qu'elle est sportive, elle est brune et on sait que les brunes ont la côte lors de Miss France. De plus son cursus est un peu atypique.(...) J'aimerais bien que le Rhône-Alpes gagne enfin, ça fait fait 17 ans, depuis mon sacre, qu'il n'a pas été mis à l'honneur. Ce serait donc un plaisir d'organiser l'élection à Lyon l'an prochain pour la fête des lumières".Une réponse qui risque de ne pas plaire aux fans des autres Miss régionales. Mais rien n'est joué. Miss Tahiti Vaimalama Chaves fait partie des favorites et a reçu énormément de soutien. Qui succédera à Maëva Coucke ? Réponse samedi sur Tahiti Nui Télévision.