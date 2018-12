Miss France 2019 - Les opérateurs se préparent pour les votes

Vaimalama Chaves a déjà conquis le cœur des Polynésiens. Mais pour aller plus loin, notre Miss Tahiti doit désormais compter sur le vote à distance de tous ses fans. C'est dans les locaux OPT à Fare Ute que les opérateurs locaux se tiennent prêts depuis plusieurs mois déjà. En partenariat avec TF1, ils sont sur le pied de guerre pour gérer le flux de SMS par le biais d'une machine qui a une capacité d’envoi de 150 SMS par seconde."Notre serveur SMS est relié à celui de TF1. Tous les SMS qui seront envoyés de la Polynésie et du réseau Vini transiteront par notre serveur et seront transmis directement à TF1. Ensuite, TF1 les comptabilisera et nous renverra l'acquittement. Et de là, nous renverrons un SMS à nos abonnés en Polynésie pour leur dire que leur vote a bien été pris en compte" explique Thierry Lui, responsable du département étude, production et exploitation chez Vini.