Cours de catwalk et shooting en bikini pour Miss Tahiti

Les 30 miss ont pris la pose les pieds dans l'eau, dans un bikini rouge, sous la direction de Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France. Et chaque petit détail avait son importance : du lieu choisi au positionnement des jeunes femmes selon leur taille ou encore leur carnation. Une séance photo des plus strictes qui a requis beaucoup de patience et de rigueur de la part des candidates.