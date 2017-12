Miss France 2018 : et les membres du jury sont…

Rédaction web



A qui Alicia Aylies Miss France 2017 remettra sa couronne? Avant de le découvrir lors de l ’élection de Miss France 2018 qui aura lieu ce samedi à Châteauroux, le comité organisateur a rendu public la composition du jury.Chanteuses, humoriste, comédien, créateur de mode et rugbyman. Le jury de Miss France 2018 est éclectique.Jean-Paul Gaultier, le créateur de mode, et Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, seront à la présidence.A leurs côtés, les autres membres sont les chanteuses Nolwenn Leroy et Lorie Pester, le rugbyman Vincent Clerc, l’humoriste Anne Roumanoff et le comédien Agustin Galiana.Depuis plusieurs semaines, les 30 candidates au titre de Miss France se préparent à cette grande élection.Jean-Pierre Foucauld et Sylvie Tellier animeront l’élection. Le chanteur britannique Ed Sheeran donnera le coup d’envoi des festivités.