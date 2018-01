Miss Dragon nous raconte son quotidien à Miss Chinese International

C'est donc une jeune femme déjà bien préparée qui s'est lancée dans l'aventure mardi. Mais le rythme est intense, comme pour tout concours international. Des représentantes de la communauté chinoise venues du monde entier sont en concurrence.

Entre conférences de presse, plateaux télé, essayages, shooting photos... elles n'ont pas le temps de souffler. "Dès le premier jour, nous avons déposé nos valises à l'hôtel (on n'a même pas eu le temps de s'enregistrer) et nous sommes tout de suite allées à TVB pour les essayages de tous nos vêtements et aussi une démonstration de deux "talent shows" de notre choix jusqu'à minuit. Le lendemain était tout aussi difficile : rendez-vous à 7h30 pour se faire maquiller et coiffer pour une conférence de presse puis des shooting photo et des tournages de portraits jusqu'à 3 heures du matin. Puis rebelote, avec le même programme à 6h30 du matin jusqu'à 1h du matin... Nous avons aussi des activités et des sorties pour promouvoir l'événement. D'ailleurs ce dimanche, nous serons dans une émission de télé où les candidates vont devoir s'affronter pour un match de maquillage, pour voir qui est celle qui se maquille le mieux et le plus rapidement possible."