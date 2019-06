Miss Dragon : les candidates passent l'épreuve de l'oral

Les 7 candidates à Miss Dragon avaient rendez-vous au Manava ce dimanche pour un entretien oral. Pas de stress, pour les candidates il s'agissait surtout de permettre au jury du concours de les connaître un peu mieux : "J'y suis allée sereinement. Je me suis dit que le jury n'était pas là pour me "descendre" mais pour partager un moment et me connaître le plus possible. J'ai eu beaucoup de conseils, de la Miss Dragon, du comité... Ils nous ont beaucoup suivis mais je pense que dans cet oral, la place était à l'improvisation", confie Alizée Yao Tham Sao, la candidate n°5.

Pour elle, l'aventure Miss Dragon est l'occasion de renouer avec sa culture : "J'ai été bercée dans la culture chinoise, grâce à ma grand-mère, mais suite à son décès j'ai un peu perdu."



Vanessa Mô, la candidate n°7, est elle aussi allée à cet entretien "au feeling". De son côté, la candidate n°6 Heimiti Teng, soeur du champion Teddy Teng, souhaite transmettre un message : "On me connait beaucoup dans le monde sportif(...). Je voulais un peu casser cette image et dire que la femme actuelle est travailleuse, belle, intelligente et sportive. Il faut être belle à l'extérieur et intérieurement. Je voudrais prouver qu'on peut être sportive, belle et féminine à la fois. (..) Je ne pense pas que cet entretien se prépare (...) Il n'y a pas de réponse correcte ou mauvaise. Il faut juste être soi même. C'est ça que le jury veut voir."



La 50e Miss Dragon sera élue le 8 juin dans les jardins de la mairie de Papeete.