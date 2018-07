Mini Heiva : cinq soirées au programme de l’Intercontinental

Rédaction web avec Sam Teinaore

Cinq soirées sont programmées. La dernière est déjà réservée à la troupe de l’hôtel : Te Tiare no Beachcomber. Celle-ci a fait son grand retour sur la scène de To’ata pour ce 137ème Heiva i Tahiti.Le nombre de soirées a été réduit pour qu’elles soient plus dynamiques avec quelques petites nouveautés. Thierry Brovelli, directeur, explique : "Nous avons diminuer le nombre d’intervenants mais nous avons ajouté des groupes de chant et de danses en début de soirée."