Mieux vivre une maladie incurable, c’est possible

Dans le hall de l’hôpital du Taaone ce vendredi, on mettait en lumière le travail de l’équipe des soins palliatifs. Un médecin, une infirmière, un psychologue et un kinésithérapeute chargés d’aider les personnes souffrant d’une maladie incurable, afin d’améliorer leur quotidien. Mais aussi des aromathérapeutes, des masseurs traditionnels, des magnétiseurs, des musicothérapeutes et des hypnotiseurs. En complémentarité, ils traitent la douleur, qu’elle soit physique, psychologique voire spirituelle. "Ça me fait plaisir de pouvoir les aider, souffle Jenny Torea, masseuse qui intervient à l’hôpital du Taaone depuis 3 ans. Pouvoir échanger avec eux, transmettre le bien-être… le rééquilibrage de l’esprit via le corps, c’est très important."