Mieux comprendre l'agriculture au fenua avec la 2e édition du Fa'ati Fa'a'pu

Par petites groupes, les personnes présentes ont pu rencontrer deux chefs d’exploitation volontaires, un éleveur et un maraîcher dans la commune de Taiaraavoir une discussion privilégiée avec l'agriculteur, et de réaliser que c'est un métier de professionnel" poursuit Marc Fabresse. Parmi les questions récurrentes : comment faire pour planter des légumes chez soi ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pesticides dans les légumes que nous mangeons au quotidien ? "On ne cache rien, on leur montre tout ce qu'on fait. Cela les rassure, je pense, de voir comment travaillent nos professionnels" répond Marc. En venant à cette journée, "Beaucoup de gens réalisent que c'est mieux de manger local. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'aller voir par soi-même. (...) Il faut changer cette mentalité de se dire que parce qu'on est à Tahiti, on est moins bon qu'à l'étranger. C'est totalement faux" poursuit-il .Une prochaine édition du Fa'ati Fa'a'pu est déjà prévue pour l'année prochaine : "Elle se passera sûrement dans des endroits encore plus surprenants. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur notre fenua".