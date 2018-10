Michel Charleux est décédé

Message de condoléances du gouvernement





C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès de Michel Charleux. Homme de convictions et de culture, Michel Charleux a œuvré toute sa vie au service de la Polynésie française. Afin d’honorer son engagement, il avait été décoré Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui en juin dernier, mais malheureusement, déjà affaibli par la maladie, c’est depuis la métropole qu’il avait suivi la cérémonie.



Scientifique de formation, Michel Charleux a su mener de front avec son activité d’enseignant une riche carrière d’archéologue qui l’a conduit, tantôt en Afrique, tantôt au Vanuatu, mais principalement en Polynésie, dans les îles de la Société, les Marquises mais aussi à l’île de Pâques dont il est un des spécialistes reconnus.



Sa facilité d’adaptation dans tous les milieux, sa force de caractère, son endurance et son immense savoir, alliés à une capacité de travail ont fait de Michel Charleux un « personnage » exceptionnel, dans le meilleur sens du terme.



Ses travaux, que ce soit dans la recherche, sur le terrain ou en laboratoire, font référence dans le domaine de l’archéologie du Pacifique sud tout comme ses connaissances dans d’autres domaines aussi divers et variés que le pandanus ou le tapa pour ne citer qu’eux.



Michel Charleux a marqué de son empreinte le milieu de l’archéologie et du patrimoine de la Polynésie française. Les multiples rapports, études et publications dont il est l’auteur viennent, si besoin était, en apporter la preuve. Tout comme sa notoriété qui dépasse de très loin nos frontières.



Michel Charleux a contribué très largement à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine de la Polynésie française. Il faut bien sûr souligner son engagement fort auprès des jeunes, notamment pour insuffler aux nouvelles générations l’intérêt pour leur passé et l’histoire de leur terre et l’impérieuse nécessité de préserver cet héritage.



Michel était un homme généreux et passionné, tous ceux qui l’ont côtoyé ont été marqués par son courage, sa jovialité et son humour. A sa famille, ses proches et ses très nombreux amis, nous adressons nos plus sincères condoléances.