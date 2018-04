Michel Bourez qualifié pour le round 4

Rédaction web

Alors qu'il s'était incliné au 3ème round en 2017, cette fois Michel Bourez s'est qualifié pour le prochain tour. Ce matin, il était face à l'américain Kolohe Andino. Michel Bourez a donné le ton dès sa 1ère vague notée 7,17 points. Le surfeur américain a bien essayé de grappiller quelques points, mais cela n'a pas suffit. Michel Bourez a su gérer son temps et le choix de ses vagues, et cela a payé puisqu'il a fini ce 3ème round avec 12,84 point contre 9,66 points pour Kolohe Andino.Au round 4, Michel Bourez devra faire face aux Australiens Wade Carmichael et Owen Wright.