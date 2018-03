Michel Bourez éliminé à Hossegor

Rédaction Web TNTV

Michel Bourez s'est fait éliminer ce jeudi matin à Hossegor lors du deuxième tour éliminatoire du Quik Pro Hossegor. Le surfeur Tahitien s’est incliné sur le score de 12 points à 11.33, face au Brésilien Alejo Muniz dans les deux dernières minutes de sa série.Le champion tahitien menait pourtant depuis le début, mais Michel Bourez s’est fait prendre la première place pour quelques dixièmes de points. Pour s’imposer, son adversaire est allé chercher une vague sur un banc de sable situé un peu plus au nord.Malgré sa défaite, Michel Bourez a donné le meilleur de lui-même jusqu’à la fin, en tentant notamment un air non replaqué, à 30 secondes de la fin.La veille, au premier tour, Michel Bourez avait terminé troisième de sa série derrière le champion du monde en titre, le Brésilien Adriano De Souza, et l’Australien Adam Melling. Michel Bourez prendra bientôt la direction du Portugal pour la dixième et avant-dernière étape du Tour mondial de surf.