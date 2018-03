Michel Bourez a bien l'intention de rester dans le WCT

La saison est particulièrement difficile pour le surfeur tahitien. Blessé à la main, il a manqué plusieurs compétitions.

Après une belle remontée en métropole, à Hossegor pour la Quicksilver Pro France, il s'est finalement

, le Français Jérémy Florès. L'écart entre les deux concurrents et amis était très faible puisque le Tahitien a enregistré 10,14 points alors que le surfeur originaire de l'île de la Réunion a enregistré 10,46 points.



Rédaction Web avec Davidson Bennett

Le Spartan Michel Bourez est actuellement au Portugal pour laMichel Bourez est passé au 4e round après s'être défait du Brésilien Miguel Pupo 11.17pts contre 10.83 au deuxième round. Au Round 3 il s'est débarrassé de justesse de l'Australien Josh Kerr 13.17 contre 13.10Actuellement, la compétition est en waiting period. Au Round 4, Michel Bourez sera confronté à deux Brésiliens : Gabriel Medina Champion du monde 2014 et Italo Feirera. Il lui faudrait au moins une place en finale, pour ainsi gagner 8000 points et se retrouver à la 16e place et éviter ainsi la relégation. "J'ai bien l'intention de rester dans le WCT (World Championship Tour, NDLR). Alors malgré tout, je tente de grappiller des points petit à petit, et j'espère aller le plus loin possible, en tout cas je ferais de mon mieux", a déclaré le Spartan.