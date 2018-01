Mexique : un séisme de 6,3 touche la Basse-Californie, pas de dégâts

AFP

L'épicentre était situé dans le Golfe de Californie, à 76 km au nord-est de la petite localité de Loreto, a indiqué le service sismique national."Aucune information ne fait état de personnes touchées ou de dégâts matériels", a indiqué le président mexicain Enrique Peña Nieto sur Twitter.La péninsule de Basse-Californie, dont une partie borde la frontière avec les Etats-Unis, compte plusieurs stations balnéaires réputées, comme Los Cabos, très appréciées des touristes nord-américains et européens.Ricardo de la Cruz, directeur général de la protection civile mexicaine, a confirmé lors d'une interview télévisée qu'il n'y avait pour le moment "aucuns dégâts signalés, ni de personnes blessées ou décédées".Selon ce responsable, "tous les protocoles (de sécurité) ont été déclenchés et les écoles et hôpitaux ont été évacués" après la secousse "qui a été ressentie de façon modérée" en Basse-Californie du Sud.Le risque de tsunami a par ailleurs été écarté.Les 7 et 19 septembre dernier, le Mexique a été frappé par deux puissants séismes, respectivement de magnitude de 8,2 et 7,1. Le premier a provoqué la mort d'une centaine de personnes dans les Etats de Oaxaca et Chiapas (sud-est) tandis que le second a fait plus de 360 morts principalement dans la capitale.