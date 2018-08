Mexique : un avion de ligne s'écrase au décollage, des blessés, pas de mort selon les autorités

AFP

Vers 16H00 locales (21h00 GMT), l'avion de type Embraer "s'est écrasé au moment du décollage de l'aéroport de Durango en direction de Mexico, avec 97 passagers et 4 membres d'équipage à son bord", a indiqué le ministre mexicain du Transport, Gerardo Ruiz Esparza."Il n'y a pas de personne décédée", a assuré le gouverneur de cet Etat, Jose Aispuro, sur Twitter.Selon un premier bilan, "il y aurait environ 85 blessés", a indiqué de son côté sur la chaîne Milenio TV le porte-parole de la protection civile locale, Alejandro Cardoza. Il y a quelques "lésions sérieuses", mais la majorité des blessures sont "très légères", a-t-il précisé.L'avion aurait été pris dans une forte averse de grêle au moment du décollage et aurait tenté d'effectuer "un atterrissage forcé dans un champs à environ 10 kilomètres de l'aéroport"."Le feu s'est déclaré après l'atterrissage forcé qu'ont effectué les pilotes, mais heureusement il n'y a apparemment pas de personnes avec des brûlures", selon M. Cardoza.D'après les premiers témoignages des passagers, "au moment du décollage, il y a eu un mouvement bizarre et l'accident s'est alors produit", a raconté M. Aispuro sur Milenio TV.Un correspondant de l'AFP qui s'est rendu sur place a vu un avion enveloppé dans un nuage de fumée, et des passagers qui quittaient à pied l'appareil, certains présentant des blessures légères.Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias montrent un avion au sol, dont la carlingue entière est partiellement consumée par un incendie.