Mexique : l'ouragan Willa passe en catégorie 5

"Les vents les plus violents ont atteint près de 260 km/heure avec des rafales importantes. Willa est un ouragan de catégorie 5" devenant "extrêmement puissant", a annoncé le Centre américain des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin. À 10H00 locales (15H00 GMT), l'ouragan se trouvait à 280 km des îles Marias et à 215 km du cap Corientes, au large des côtes nord du Mexique, progressant à une vitesse de 10km/h, a précisé l'institut météorologique américain. Willa devrait toucher les côtes mexicaines "dans l'après-midi ou la nuit de mardi", a-t-il ajouté.Selon les prévisions du Service de météorologie mexicain (SMM), l'ouragan devrait frapper la zone sud de l'État de Sinaloa (centre-ouest), à la frontière avec l'État de Nayarit. Dans les zones côtières des trois États de Sinaloa, Jalisco et Nayarit, les écoles ont été fermées et des messages de prévention étaient transmis à la population.