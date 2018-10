Mexique - Des dégâts matériels mais pas de victimes après le passage de l'ouragan Willa

Le centre américain des ouragans (NHC) à Miami a émis un dernier rapport indiquant que Willa s'enfonçait dans la matinée vers l'État montagneux de Nuevo Leon (nord) en s'affaiblissant peu à peu pour se transformer en tempête tropicale. Sur la côte mexicaine, à Escuinapa, où est entré l'œil du cyclone mardi soir, plusieurs arbres étaient tombés, une église et un hôpital étaient fortement endommagés et des panneaux publicitaires renversés, ont constaté de journalistes de l'AFP."Il n'y a pas un seul blessé et nous avions ici 200 personnes", indiquait, soulagé, Victor Aguilar, 76 ans, gérant d'un hôtel dans cette localité de 30 000 habitants. "Il nous faut réparer, mais cela ne me préoccupe pas", a-t-il ajouté. Willa laisse derrière lui "de sérieux dégâts matériels mais l'important est qu'il n'y a pas de pertes humaines", a commenté le gouverneur du Sinaloa, Quirino Ordaz, sur la chaîne locale Televisa. Les météorologues ont toutefois lancé une mise en garde, les intempéries pouvant toujours provoquer des inondations et des éboulements meurtriers.