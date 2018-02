Meurtre de Sandy Ellacott : ses amies témoignent

Rédaction web avec Sam Teinaore

Les deux jeunes femmes qui accompagnaient Sandy Ellacott le soir du drame ont été entendues. Leur version n'a pas changé : c'est l'accusé qui aurait poursuivi la victime avant de s'acharner sur lui. Les deux femmes sont encore sous le coup de l'émotion plus de deux ans après. Le drame a été un traumatisme.Les légistes qui ont examiné le corps de Sandy ont aussi été entendus. Selon eux, aucune lésion ne démontre que la victime aurait donné des coups. Sandy a été frappé, mais n'aurait pas riposté.Dans l'après-midi, c'est la petite amie de l'accusé qui a été entendue. Ses souvenirs semblent vagues. Elle peine à raconter ce qui s'est passé "Je ne me souviens plus", lance-t-elle assurant avoir essayé de raisonné l'accusé et avoir été trop apeurée pour prévenir les secours.Jeudi pour le troisième jour de procès, ce sont les experts qui seront entendus. Les psychiatres qui ont examiné l'accusé s'exprimeront par vidéoconférence.En 2015, l'agression mortelle de Sandy avait ému la Polynésie entière. Une marche blanche contre la violence avait été organisée.