Métropole : quatre enfants tués dans une collision entre un bus scolaire et un train

Selon une image d'un journaliste de France-Bleu Roussillon, l e bus a été littéralement coupé en deux dans la collision. Jeudi soir, certaines d'entre elles se précipitaient sur les lieux de la catastrophe, tentant d'accéder en vain à la carcasse de l'autocar et d'obtenir des informations. D'autres familles étaient reçues à la mairie.Selon l'Indépendant, "le choc a été très violent et on a eu l'impression que le train allait dérailler et se coucher", raconte une témoin, Barbara, se trouvant à bord du train.

"Des hélicoptères sont également mobilisés pour prendre en charge les blessés", selon ce témoignage. "Les passagers du train sont en cours d'évacuation par la gendarmerie tandis que les secours s'affairent auprès des passagers du bus scolaire. Une opération de désincarcération du bus est également en cours", a-t-elle indiqué.

Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, qui suit avec attention l’engagement des forces de sécurité civile, et la mobilisation des moyens sur site, fait part de sa vive émotion face à ce terrible accident, et adresse en premier lieu ses pensées à toutes les familles et proches.

Dans un tweet, Elisabeth Borne a dit sa "très vive émotion suite au terrible accident survenu à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Les secours et les services de l'Etat sont pleinement mobilisés".

Rédaction web avec AFP