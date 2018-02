Métropole : il réalise un tiki avec de la neige

Depuis plusieurs jours, la métropole se réveille sous la neige. En plein hiver, les rues et les routes sont devenues toutes blanches. Ce temps a provoqué quelques désagréments et sème parfois la pagaille sur les réseaux routiers. Si certains râlent, d'autres s'en amusent comme le montre une photo postée ce mardi sur Facebook.



Le cliché a été pris à Créteil, en région parisienne, et a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Dessus, un Polynésien, qui répond au nom de Tama Tuohe, pose à côté de son oeuvre : un tiki réalisé avec de la neige. Exit le traditionnel bonhomme de neige.



Serait-ce là une manière de se réchauffer pendant les longues journées d'hiver?