Météo : vigilance jaune pour une partie des Tuamotu et de la Société

Rédaction web

En cette fin de journée du 24 décembre, Météo France prévoit des fortes pluies et des orages sur une bonne partie de la Polynésie française.Les Tuamotu sud, centre sud, ouest et centre avec les îles de la Société, à l’exception de Mopelia, sont principalement concernées. Ces zones ont été placés en vigilance jaune.Selon les prévisionnistes, le mauvais temps pourrait perdurer jusqu’à mardi 26.Les Marquises, les Australes et les Gambier devraient avoir du beau temps pour les fêtes.