Météo : vers le retour du soleil

LES SOUS LE VENT



Lundi, ciel nuageux à très nuageux par nuages élevés. Mardi le soleil devrait dominer en journée.

Vent de secteur Nord faible à modéré lundi, virant mardi au Nord-Est faible.

Mer agitée devenant peu agitée avec une houle courte de Sud-Est d'1 mètre 50.



TAHITI ET MOOREA



Un net recul des averses est attendu la journée de lundi avec du soleil tamisé par des nuages élevés. Mardi, le soleil devrait s'imposer avec les nuages de relief à la mi journée. Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés Celsius.

Vent de secteur Nord faible à modéré lundi, virant mardi au Nord-Est faible.

Mer agitée devenant peu agitée avec une houle courte de Sud-Est d'1 mètre 50.



MARQUISES



Lundi matin, les nuages circulent encore sur les îles du Sud en lâchant quelques gouttes, puis retour d'un ciel bleu prédominant se généralisant pour la journée de mardi.

Vent modéré de Nord-Est.

Mer agitée avec une houle courte d'Est-Nord-Est d'1 mètre 50.



TUAMOTU ET GAMBIER



Lundi, le temps est perturbé avec des averses orageuses parfois fortes de Hereheretue à Moruroa, et gagne les Gambier lundi après midi, se maintenant la journée de mardi. Sur le reste des Tuamotu, le soleil est présent. Cependant, des amas nuageux porteurs d'averses sont attendus de Rangiroa jusqu'au Centre Tuamotu lundi en journée.

Vent faible à modéré, de Nord-Est à Est du Nord au Centre Tuamotu et de secteur Ouest de Hereheretue aux Gambier lundi avant le retour de l'alizé d'Est sur ces régions.

Mer agitée avec des hauteurs jusqu'à 2 mètres.



AUSTRALES



Lundi, temps peu à passagèrement nuageux. Mardi, le ciel se charge avec l'arrivée d'averses et de grains à caractère orageux sur le Nord Australes tandis que les nuages élevés envahissent Rapa.

Vent de secteur Est modéré.

Mer agitée avec une houle courte de Sud-Est autour de 2 mètres.