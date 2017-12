Météo : Noël sera pluvieux cette année en Polynésie

Le Père Noël devra utiliser son ciré rouge pour livrer ses cadeaux sur une bonne partie du Pays, annonce Météo France.



Des averses sont attendues dans l'archipel de la Société dans la journée de dimanche. Ce temps instable, avec des pluies localement fortes, perdure au moins jusqu’à mardi 26 décembre, indiquent les prévisionnistes.



Les Tuamotu et les Gambier ne sont pas épargnées par ce temps pluvieux et parfois orageux. Seules les Marquises peuvent s'attendre à célébrer les fêtes de Noël sous le soleil.



Aux Australes, le ciel se dégage, on se dirige vers une amélioration avec un temps variable mais frais pour le week-end.



Une partie des Tuamotu et les Australes sont par ailleurs actuellement en vigilance jaune pour vent violent, orages et fortes pluies.

Laure Philiber avec Communiqué