SOCIÉTÉ

Météo France confirme le mauvais temps jusqu'en milieu de semaine

Lundi 5 Février 2018 à 10:41 | Lu 266 fois

MÉTÉO - Au cours du dernier week-end, il est tombé entre 120 L/m² à Faa’a et 192 L/m² à Hitiaa . Les côtes Est, Nord et Ouest sont les plus touchées par ces précipitations. On relève 186 L/m² dans la vallée de la Fautaua et 130 à 140 L/m² entre Mahina et Papenoo au cours de ces deux jours

SOCIÉTÉ | VA'A PORTRAITS | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | HawaikiNuiVaa2017