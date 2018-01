Mes nuits à Motu Uta avec Tahiti ia Rurutu Noa

Crédit photo : Atelier Tahiti Docs



« Je m’appelle Robby et je suis l'un des danseurs de la troupe de Tumata Robinson "Tahiti Ora". Mais cette année, j'ai aussi été l’un des jeunes chorégraphes du groupe de danse dirigé par mon oncle Olivier Lenoir, Tahiti ia Rurutu noa, qui participait au Heiva i Tahiti 2017. La préparation d’un spectacle pour le concours de danse du Heiva i Tahiti dure de nombreux mois. Choix du thème, écriture des textes, recrutement des danseurs, composition des chants, composition des morceaux de percussion, chorégraphies, créations des costumes et des accessoires... Semaine après semaine, le spectacle se construit. Nous sommes fin juin 2017, plus que quelques semaines avant de monter sur la scène de To’ata ».



Documentaire produit par Atelier Tahiti Docs

Réalisé par Marc E. Louvat.