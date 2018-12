"Merveilles" par M-Pol'Arts

Mercredi 19 décembre à 19h25, TNTV vous présente « Merveilles » de l’école des arts aériens M’Pol’arts. Défiant les lois de la gravité, le spectacle allie force, souplesse et féérie. Sur la scène, les plus jeunes élèves de l’école, accompagnés de leurs professeurs mais aussi des artistes de renommée internationale vous emmènent dans leur univers enchanté inspiré de l’histoire d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll.



Présente sur le territoire depuis plus de 5 ans, l’école M-pol’arts est située à Papeete. Pour ce spectacle, elle a fait appel à Marie Soler, trois fois championne de France de Pole Art en duo. Elle a également gagné la première place au Pole Art USA Pro, et est arrivée troisième au championnat de France de Pole Art 2017.