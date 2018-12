Menu de la Saint-Sylvestre : dans les cuisines d’un restaurant à Papeete

Ce 31 décembre 2018, le restaurant du Velvet affiche complet pour le dîner de la Saint-Sylvestre. Derrière les portes battantes des cuisines, ils sont 11 à s’affairer dès l'après-midi dans une atmosphère concentrée, sous les ordres du chef Frédéric Plantecoste : "On va commencer les dressages de certaines assiettes, que l'on peut monter à l'avance car on est sur 76 couverts ce soir et on a 6 plats à envoyer par personne. Cela représente donc pas mal d'assiettes".



L’espace est limité et partagé, chacun est à son poste pour préparer les plats et les sauces qui se marieront aux différents mets.

"Je m'occupe de la sauce hollandaise à base de rea'tahiti pour le plat chaud. (...) On n'a pas le droit à l'erreur ce soir, mais on a l'habitude des gros services comme ça" explique Hinerava Ng Pao, commis de cuisine.