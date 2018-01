Menace de grève à l’OPH

Rédaction web

Menace de grève à l’Office polynésien de l’habitat (OPH). Ce mardi, A Tia i Mua a déposé un préavis de grève auprès de la direction. La grève pourrait être effective à partir du lundi 22 janvier, minuit, et ce pour une durée illimitée.Dans son courrier, le syndicat soulève 10 points de revendication. Entre autres, A Tia i Mua demande l’application du 13ème mois « à tout le personnel et pas seulement à certains privilégiés », le paiement des arriérés de retard sur les indemnités de déplacement, la mise en place d’un accord sur la retraite ou encore la mise en place d’indemnités de responsabilité.Si aucun accord n’est trouvé avant le 22 janvier, la grève sera effective au siège de Pirae, au stock de Tipaerui, à l’antenne de Papeete rue des Remparts et à l’antenne de Taravao.