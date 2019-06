Men In Black et le biopic sur Tolkien débarquent dans Ciné Nui

Nicolas Arnoult© RamzyMalouki



Ramzy Malouki vous accueille sur la première de Late Night. Cette nouvelle comédie nous fait découvrir les coulisses des Talk show du soir….un film avec Emma Thompson et Mindy Kaling.

Rendez-vous sur le trottoir des célébrités pour assister à l’inauguration de l’étoile de F Gary Gray, réalisateur de ce 3ème volet de la franchise Men In Black

George Martin créateur de la série Game of thrones sera avec nous pour nous parler de son idole JRR Tolkien. Le biopic sur la jeunesse de l’auteur des Hobbit et de la saga le Seigneur des Anneaux. Rencontre sur le tapis rouge du film avec Nicolas Hoult, dans le rôle de l'auteur.



Magazine de Ramzy Malouki