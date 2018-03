Cette semaine, l'émission sera consacrée à l'Ecole de Commerce de Tahiti, avec des témoignages d'étudiants et d'anciens élèves de l'école. Yann Wong nous explique son parcours d'entrepreneur et Kenny nous reçoit dans la société qui l'a embauché après un stage. Deux profils différents de réussite qui pourraient motiver les élèves et futurs élèves. Nous parlerons aussi de l'exposition les mots en fêtes et la semaine de la francophonie de l'UPF.

Emission quotidienne proposée par Taïna Fabre.