Meilleur Pâtissier : une finale sur le thème du jardin extraordinaire

Photo : Marie ETCHEGOYEN/M6



Après 8 semaines de concours, 24 épreuves et des dizaines d'heures de pâtisserie, les 3 pâtissiers amateurs encore en lice vont s'affronter une dernière fois pour espérer décrocher le titre de « Meilleur Pâtissier 2017 » avec, à la clef pour le gagnant, la publication du livre de ses plus belles recettes.



Mais avant de raccrocher leur tablier, Cyril et Mercotte leur ont réservé une dernière surprise… Ils vont s'affronter au cours de trois épreuves sur le thème du jardin extraordinaire. En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Philippe Conticini. Véritable icône de la gastronomie française, il a donné ses lettres de noblesse à la pâtisserie moderne avant de faire découvrir ses créations des États-Unis au Japon.



Nos pâtissiers amateurs vont devoir réaliser des œuvres florales aussi majestueuses que délicieuses pour éblouir notre jury d'exception et essayer de remporter le précieux trophée du Meilleur Pâtissier. Avec « Le Meilleur Pâtissier » saison 6, la gourmandise n'est plus un vilain défaut ! Alors à vos marques ? Prêts ? Pâtissez !