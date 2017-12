Meilleur Pâtissier : une demi-finale toute choco!

Photo : Frédéric Bau, Cyril Lignac et Mercotte



Pour cette demi-finale, le chocolat est à l'honneur ! Nos quatre pâtissiers amateurs encore en course vont s'affronter au cours de trois épreuves où ils devront mettre à profit l'expérience acquise tout au long du concours pour tenter de décrocher leur place en finale.



Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement un gâteau emblématique de la pâtisserie française : le Royal. Aussi connu sous le nom de Trianon, ce gourmand gâteau, composé d'un biscuit moelleux aux amandes, d'un croustillant praliné et d'une mousse aérienne au chocolat, inspire depuis des générations les plus grands pâtissiers.



Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une surprenante recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : l'artichaut. Cet étonnant gâteau du XVe siècle fut créé par les pâtissiers de la cour pour régaler Catherine de Médicis, grande amatrice de ce légume, qu'elle ramena de son Italie natale lorsqu'elle épousa le futur roi de France Henri II.



Enfin, pour l'épreuve créative, nos quatre pâtissiers devront créer une planète géante tout en chocolat qui les représentera, et qui renfermera un entremets surprise. Planètes rugby, danse, licorne ou encore des mille et une nuit… ils devront réaliser des décors d'exception pour emmener notre jury dans leur univers ! En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Frédéric Bau, considéré par ses pairs comme l'un des plus grands spécialistes du chocolat dans le monde - il est en effet la référence absolue dans ce domaine particulièrement technique. « Le Meilleur pâtissier » saison 6 : à vos marques ? Prêts ? Pâtissez !