Meghan Markle et le prince Harry attendent leur premier bébé

"Leurs altesses royales le duc et le duchesse de Sussex sont heureux d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019", a déclaré le palais de Kensington dans un communiqué. Harry, 34 ans, et Meghan, ex-actrice américaine de 37 ans, se sont dit "oui" le 19 mai en la chapelle St George du château de Windsor , lors d'une cérémonie retransmise par des chaînes de télévision du monde entier. Deux mois avant le mariage, Meghan, en contemplant une panoplie pour bébé lors d'un voyage à Belfast, avait affirmé : "Je suis sûre qu'on va avoir besoin de tout ça un jour". Dans une interview en 2016, elle avait affirmé qu'être mère faisait partie de ses objectifs. "Je suis impatiente de fonder une famille, le moment venu", avait-elle ajouté.

Quant à Harry, il affiche son envie de devenir père depuis un moment. En 2015, avant sa rencontre avec Meghan, il avait ainsi avoué que voir la famille de son frère s'agrandir lui donnait envie d'avoir des enfants. "Ce serait génial d'avoir quelqu'un à mes côtés pour partager la pression", avait-il ajouté. L'année suivante, en juillet 2016, il fait la connaissance de Meghan Markle, Américaine, actrice et métisse -ce qui vaut à la jeune femme des attaques racistes que Harry dénonce dans un communiqué inhabituel. Un peu plus d'un an plus tard, le couple annonce ses fiançailles.